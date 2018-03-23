На Таганае откроется лыжный лагерь военно-патриотических объединений Тюменской области

фото национального парка "Таганай"

Лыжный лагерь сводного альпинистского отряда военно-патриотических объединений Тюменской области будет развернут на территории Национального парка "Таганай" с 25 по 30 марта.

Участники сборов будут размещены в туристском приюте. На территории национального парка пройдут учебные занятия по лыжной и горной подготовке. В целях обеспечения безопасности для участников лагеря проводится инструктаж по мерам техники безопасности.

Участниками лагеря являются члены сводного альпотряда ВПО ТО им. Героя России Тимура Мухутдинова и воспитанники отделения специальной и прикладной подготовки в возрасте от 16 лет и старше. Состав участников лагеря сформирован инструкторским составом ВПК "Барс", сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".