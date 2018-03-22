Вячеслав Воронцов: школа в Ямальском-2 начала прием учеников

Вячеслав Воронцов. Фото ИА "Тюменская линия"

Прием учащихся в новую школу микрорайона Ямальский-2 ведут в гимназии № 49 Тюмени (ул. Пархоменко, 60).

Как сообщил директор департамента образования Тюмени Вячеслав Воронцов, новая школа станет вторым корпусом 49-й гимназии. Планируется, что 1 сентября 2018 года школа примет своих первых учеников. По проектной документации она рассчитана на 1 тыс. 200 мест.

"Подрядчик показал себя с самой лучшей стороны. Финансами мы обеспечены. Все работы идут по плану. Формируем контингент школьников и педагогического состава. У нас нет опасений, что мы не укомплектуем школу с той проектной мощностью, с которой она заявлена. Тысячу двести школьников мы наберем в 2018 году с легкостью. Предполагаем, что желающих будет больше", - ожидает Вячеслав Воронцов.

Вместе с тем желающих обучаться в новостройке хоть отбавляй. Департамент образования Тюмени и коллеги из областного ведомства получают обращения от жителей районов и деревень вблизи Ямальского-2. К примеру, такая проблема есть у жителей Плеханово: в районе нет своей школы. Подобный вопрос существенен для жителей деревни Дударева, находящейся недалеко от Ямальского-2. Как пояснил Вячеслав Воронцов, микроучастки за вторым корпусом гимназии № 49 еще не закрепляли – это возможно только после ввода в эксплуатацию здания.

"Жители деревни Дударева Тюменского района относятся к другому муниципальному образованию, потому мы не можем отнести ребят, проживающих там, к новой школе. В то же время, принимая во внимание, что школа в Ямальском-2 находится ближе всего к Дударева, мы понимаем, что школьникам будет удобнее ходить в эту школу. Рассмотрим разные варианты", - прокомментировал директор городского департамента образования.

К 22 марта 2018 года в тюменскую гимназию № 49 поступило 64 заявления с просьбой прикрепить к новой школе учащегося. С просьбой о зачислении родители могут обратиться по телефонам гимназии: 8 (3452) 24-98-01, 24-90-22 либо в приемные часы директора школы. Администрация школы уведомит родителей о возможности зачисления ребенка.

Лина Орлова