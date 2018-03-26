В регионах много талантливых детей, считает дирижер Владимир Спиваков

Владимир Спиваков/фото Тюменское концертно-театральное объединение

Талантливых детей много, и особенно их много в регионах страны. Об этом заявил на пресс-конференции в тюменской филармонии народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков.

"Такие бриллианты есть, нужно только помогать, протягивать руку, следить за их здоровьем. К сожалению, не все дети здоровы. Мы им помогаем восстанавливать здоровье, проводим для них мастер-классы по игре на инструментах, дарим им инструменты. Вообще, они другими становятся после всего этого, потому что когда ребенок чувствует, что его любят не только папа с мамой и бабушка с дедушкой, а совершенно посторонние люди, они дальше несут любовь эту в мир", - поделился он.

По словам Владимир Спивакова, который является президентом Московского международного Дома музыки и организатором конкурса им. Владимира Крайнева, на протяжении многих лет более 25 тыс. детей и молодых людей стали участниками музыкального конкурса. "Во-первых, он честный, во-вторых, для молодых людей, детей это еще одна возможность показать себя. Показать работу педагогов. И потом, двери Московского международного дома музыки всегда открыты, - сказал Спиваков. - Так, в этом году победила девочка из Японии и 13-летний мальчик из Северной Кореи, он играл Четвертый концерт Бетховена. Мы следим за судьбой этих детей. В следующем году тоже будет этот конкурс".

В рамках фестиваля "Владимир Спиваков приглашает..." не запланировано общение с начинающими молодыми исполнителями, но, возможно, заметил дирижер, в следующий раз, когда Национальный филармонический оркестр приедет в Тюмень, состоится общение с молодыми, талантливыми музыкантами региона.

Анжела Лебедева