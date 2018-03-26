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Тюменские ветераны продемонстрировали свое творческое мастерство

16:49 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
АНО «Вдохновение»

55 ветеранов приняли участие в выставке декоративно-прикладного искусства, которая состоялась в Центре татарской культуры в рамках проекта "Ветеранам с любовью".

Организаторы мероприятия провели конкурсы и мастер классы для участников-ветеранов. Кроме того, была подготовлена концертная программа – выступление детских коллективов Центра татарской культуры.

Ветераны Тюмени представили поделки и вышивки из бисера, природных и подручных материалов, вязаные изделия, вкусные и аппетитные блюда.

Выставку оценивало специальное жюри: помощник депутата Тюменской городской думы Алексей Рагозин, заместитель председателя Тюменского городского совета ветеранов Сергей Молин и руководитель АНО Вдохновение Тимур Нигматуллин.

Они оценивали оригинальность, сложность, метод работы. Призовые места в выставке были определены в двух номинациях: сделано своими руками и приготовлено своими руками. В первой номинации выиграла Елена Игнатьева за поделки из шерсти, во второй номинации - Антонина Елисюк за кулинарные шедевры.

После подведения итогов всех участников мероприятия наградили дипломами, благодарственными письмами и подарками.

"Благодаря таким мероприятиям идет взаимодействие молодежи с ветеранами. Проект будет развиваться. В ближайшее время он будет проведен в Ялуторовском районе", - сказал руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин.

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АНО «Вдохновение»
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Ирина Шемякина

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Теги: ветераны , выставка

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