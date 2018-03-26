Тюменские ветераны продемонстрировали свое творческое мастерство
АНО «Вдохновение»
55 ветеранов приняли участие в выставке декоративно-прикладного искусства, которая состоялась в Центре татарской культуры в рамках проекта "Ветеранам с любовью".
Организаторы мероприятия провели конкурсы и мастер классы для участников-ветеранов. Кроме того, была подготовлена концертная программа – выступление детских коллективов Центра татарской культуры.
Ветераны Тюмени представили поделки и вышивки из бисера, природных и подручных материалов, вязаные изделия, вкусные и аппетитные блюда.
Выставку оценивало специальное жюри: помощник депутата Тюменской городской думы Алексей Рагозин, заместитель председателя Тюменского городского совета ветеранов Сергей Молин и руководитель АНО Вдохновение Тимур Нигматуллин.
Они оценивали оригинальность, сложность, метод работы. Призовые места в выставке были определены в двух номинациях: сделано своими руками и приготовлено своими руками. В первой номинации выиграла Елена Игнатьева за поделки из шерсти, во второй номинации - Антонина Елисюк за кулинарные шедевры.
После подведения итогов всех участников мероприятия наградили дипломами, благодарственными письмами и подарками.
"Благодаря таким мероприятиям идет взаимодействие молодежи с ветеранами. Проект будет развиваться. В ближайшее время он будет проведен в Ялуторовском районе", - сказал руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин.
Ирина Шемякина
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