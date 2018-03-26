Тюменский художник Борис Паромов передал музею двенадцать своих работ

Борис Паромов. Фото ИА "Тюменская линия"

Двенадцать работ передал тюменский художник Борис Паромов музейному комплексу им. И. Я. Словцова на закрытии персональной выставки "Под небом России" в Тюменском драматическом театре.

"Космос и философия бытия, история Отечества, красота родной Сибири, славянские боги и христианство, счастливое детство и жизненный путь человека, суть бытия и путь человеческой цивилизации, время и вечность", - так описывают выставку ценители искусства.

Открывала экспозицию картина "Сибирская тройка", которую художник и его сын художник-монументалист Алексей Паромов создавали вместе. "Сын помог мне на компьютере собрать эти изображения. Это очень удобно – раньше было сложнее работать", - поделился Борис Паромов. Как рассказала супруга мастера, искусствовед Наталья Паромова, полотно несет всю мощь Сибири.

"Сибирь – это целый космос. Мы живем в начале Сибири, а она так велика, заканчивается у великого океана. Тройка – наш напор и наш бренд тюменские наличники - изображены на картине", - рассказала экскурсовод.

Одна из картин, переданных музею, называется "Наташа и Андрей" - это портреты Болконских. По мнению художника, вымысел – это часть реальности.

"Существует все, во что мы верим. Искусство – это условность, иллюзия. Сейчас перешли на двухмерное искусство, а жаль – оно не проникает внутрь. Я стараюсь работать в трехмерном искусстве. Мой покойный приятель-художник говорил: "Я бы не только не стал делать то, что ты делаешь: мне бы это в голову не пришло"", - рассказал мастер. Раньше на своих выставках художник писал пояснения к своим произведениям. В этот раз он оставил экспозицию без контекста.

"Осень 1914 года" – картина, на которой Борис Иванович изобразил великую княгиню. "Они думали, что война кончится скоро. Но война все идет и идет. Это война вечная, она никогда не кончалась", - так он говорит о паре на холсте.

Подобное вдохновение послужило художнику, когда он создавал работу "Военная кинохроника ("Алексей!)". Основой сюжета послужила песня Мартынова на слова Дементьева "Баллада о матери".

"Я впервые услышал эту песню в 1974 году. Это было действительное событие, когда в кадрах военной хроники мать увидела своего погибшего сына. Меня это впечатлило", - поделился автор. Образы войны пришли к нему из рассказов воевавших на фронтах родных.

"Мой дед служил в царской гвардии, участвовал в Первой мировой войне. Во второй мировой войне участвовали отец и дядя. Дядя туда попал, приписав себе год, еще и на японскую войну попал. Это был удивительный человек", - с гордостью поведал художник.

Такими историями создавалась военная хроника Бориса Паромова. Современную тему о войне мастер трактует в диптихе "Глобализация" и "Парад Победы". Их и картины "Осень 1914 года", "Военная кинохроника ("Алексей!)", "Наташа и Андрей", "Я вернусь, мама", "Последняя высота", диптих "Майские грозы" и "Одна. Эхо войны", "За Победу! Солдатский натюрморт" стали безвозмездным даром художника малой родине.

Лина Орлова