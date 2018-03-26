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Тюменский художник Борис Паромов передал музею двенадцать своих работ

17:10 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Борис Паромов. Фото ИА "Тюменская линия"

Двенадцать работ передал тюменский художник Борис Паромов музейному комплексу им. И. Я. Словцова на закрытии персональной выставки "Под небом России" в Тюменском драматическом театре.

"Космос и философия бытия, история Отечества, красота родной Сибири, славянские боги и христианство, счастливое детство и жизненный путь человека, суть бытия и путь человеческой цивилизации, время и вечность", - так описывают выставку ценители искусства.

Открывала экспозицию картина "Сибирская тройка", которую художник и его сын художник-монументалист Алексей Паромов создавали вместе. "Сын помог мне на компьютере собрать эти изображения. Это очень удобно – раньше было сложнее работать", - поделился Борис Паромов. Как рассказала супруга мастера, искусствовед Наталья Паромова, полотно несет всю мощь Сибири. 

"Сибирь – это целый космос. Мы живем в начале Сибири, а она так велика, заканчивается у великого океана. Тройка – наш напор и наш бренд тюменские наличники - изображены на картине", - рассказала экскурсовод.

Одна из картин, переданных музею, называется "Наташа и Андрей" - это портреты Болконских. По мнению художника, вымысел – это часть реальности.

"Существует все, во что мы верим. Искусство – это условность, иллюзия. Сейчас перешли на двухмерное искусство, а жаль – оно не проникает внутрь. Я стараюсь работать в трехмерном искусстве. Мой покойный приятель-художник говорил: "Я бы не только не стал делать то, что ты делаешь: мне бы это в голову не пришло"", - рассказал мастер. Раньше на своих выставках художник писал пояснения к своим произведениям. В этот раз он оставил экспозицию без контекста.

"Осень 1914 года" – картина, на которой Борис Иванович изобразил великую княгиню. "Они думали, что война кончится скоро. Но война все идет и идет. Это война вечная, она никогда не кончалась", - так он говорит о паре на холсте.

Подобное вдохновение послужило художнику, когда он создавал работу "Военная кинохроника ("Алексей!)". Основой сюжета послужила песня Мартынова на слова  Дементьева "Баллада о матери".

"Я впервые услышал эту песню в 1974 году. Это было действительное событие, когда в кадрах военной хроники мать увидела своего погибшего сына. Меня это впечатлило", - поделился автор. Образы войны пришли к нему из рассказов воевавших на фронтах родных.

"Мой дед служил в царской гвардии, участвовал в Первой мировой войне. Во второй мировой войне участвовали отец и дядя. Дядя туда попал, приписав себе год, еще и на японскую войну попал. Это был удивительный человек", - с гордостью поведал  художник.

Такими историями создавалась военная хроника Бориса Паромова. Современную тему о войне мастер трактует в диптихе "Глобализация" и "Парад Победы". Их и картины "Осень 1914 года", "Военная кинохроника ("Алексей!)", "Наташа и Андрей", "Я вернусь, мама", "Последняя высота", диптих "Майские грозы" и "Одна. Эхо войны", "За Победу! Солдатский натюрморт" стали безвозмездным даром художника малой родине. 

Лина Орлова

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Теги: Борис Паромов , искусство , музей Словцова , художник

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