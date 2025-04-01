Участок улицы 25-го Октября в Тюмени временно закроют для транспорта

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участки дорог в районе улиц Осипенко и 25-го Октября в Тюмени закроют для транспорта на время проведения реконструкции участка трубопровода тепловых сетей.

С 19 мая по 12 июня будет перекрыт участок в районе здания по ул. Осипенко, 1. С 13 июня по 12 августа закроют для автомобилей участок от здания по ул. Осипенко, 1 до здания по ул. 25-го Октября, 23.

Объехать перекрытые участки можно по улицам Осипенко, Орджоникидзе, Водопроводной, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут, обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.