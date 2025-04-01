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Участок улицы 25-го Октября в Тюмени временно закроют для транспорта

Общество, 20:16 23 апреля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участки дорог в районе улиц Осипенко и 25-го Октября в Тюмени закроют для транспорта на время проведения реконструкции участка трубопровода тепловых сетей.

С 19 мая по 12 июня будет перекрыт участок в районе здания по ул. Осипенко, 1. С 13 июня по 12 августа закроют для автомобилей участок от здания по ул. Осипенко, 1 до здания по ул. 25-го Октября, 23.

Объехать перекрытые участки можно по улицам Осипенко, Орджоникидзе, Водопроводной, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут, обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# перекрытие движения , ремонт теплосетей

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