Профориентационный "День семьи" организуют для школьников и родителей в Тюмени

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Профориентационный "День семьи" состоится 26 апреля в Тюмени в кадровом центре "Работа России" (ул. Республики, 204в, к. 3). Начало в 10 часов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Специалисты учреждения представят родителям актуальную информацию о ситуации на рынке труда и востребованных специальностях. Психолог проведет беседу по вопросам эффективной поддержки детей в период выбора профессии. Школьники пройдут тестирование для определения предпочтительной профессиональной сферы.

Семьи смогут совместно ознакомиться с различными профессиями в оборудованных кабинетах-модулях Центра профориентации. Предусмотрены и практические элементы: постановка внутримышечной инъекции в модуле "Здравоохранение", полет на авиасимуляторе в модуле "Транспорт", стрельба в модуле "Силовые ведомства".

Регистрация на мероприятие проходит по ссылке.