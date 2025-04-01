  • 23 апреля 202523.04.2025среда
  • USD81,4620
    EUR94,0400
  • В Тюмени 5..7 С 0 м/с ветер северный

Профориентационный "День семьи" организуют для школьников и родителей в Тюмени

Общество, 19:54 23 апреля 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Профориентационный "День семьи" состоится 26 апреля в Тюмени в кадровом центре "Работа России" (ул. Республики, 204в, к. 3). Начало в 10 часов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Специалисты учреждения представят родителям актуальную информацию о ситуации на рынке труда и востребованных специальностях. Психолог проведет беседу по вопросам эффективной поддержки детей в период выбора профессии. Школьники пройдут тестирование для определения предпочтительной профессиональной сферы.

Семьи смогут совместно ознакомиться с различными профессиями в оборудованных кабинетах-модулях Центра профориентации. Предусмотрены и практические элементы: постановка внутримышечной инъекции в модуле "Здравоохранение", полет на авиасимуляторе в модуле "Транспорт", стрельба в модуле "Силовые ведомства".

Регистрация на мероприятие проходит по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# профориентация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:44 23.04.2025Тюменские школьники возьмут под шефство более 100 памятников региона
20:29 23.04.2025Президент Владимир Путин наградил Андрея Артюхова орденом Дружбы
20:16 23.04.2025Участок улицы 25-го Октября в Тюмени временно закроют для транспорта
19:54 23.04.2025Профориентационный "День семьи" организуют для школьников и родителей в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора