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Тюменские школьники возьмут под шефство более 100 памятников региона

Общество, 20:44 23 апреля 2025

mypervie72 | Фото: mypervie72

Школьники Тюменской области станут участниками патриотических мероприятий в рамках всероссийского проекта "Хранители истории" от "Движения первых" и Юнармии. Ребята займутся уборкой территорий памятников, добавят информацию о них на портал местопамяти.рф и будут нести почетные караулы у памятников, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Итоговым мероприятием проекта станет III Всероссийский слет "Хранители истории". Участие в нем примут более 500 активистов со всей России в возрасте от 14 до 17 лет, их наставники, а также представители республик Беларусь и Абхазия. Вместе участники посетят патриотические мастер-классы, экскурсии, уроки мужества и обменяются опытом региональных практик.

Присоединиться к мероприятиям и подробнее узнать о проекте можно по ссылке. В 2024 году "Хранителями истории" стали около 2 тыс. школьников, студентов и наставников Тюменской области.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

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# День Победы , национальный проект Молодёжь и дети , нацпроект

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