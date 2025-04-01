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130 спортсменов выступят на региональном первенстве по спортивной гимнастике в Тобольске

Спорт, 19:36 23 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тобольске пройдет региональное первенство по спортивной гимнастике

Первенство Тюменской области по спортивной гимнастике пройдет в Тобольске с 24 по 27 апреля. Участие примут около 130 спортсменов от 8 до 17 лет из Тюмени, Тобольска, Ишима и Голышманово.

Старт состязаний ежедневно в 9 часов. 25 апреля в 14 часов состоится торжественное открытие.

"Мальчики покажут свое мастерство в вольных упражнениях, на коне, кольцах, опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине, девочки выступят в опорном прыжке, на бревне, разновысоких брусьях, в вольных упражнениях", – рассказал главный судья соревнований Фаиг Гуламов.

Юниоры и юниорки, выступающие по программам кандидата в мастера спорта и мастера спорта, будут бороться за место в команде Тюменской области по спортивной гимнастике. Она примет участие в IV летней спартакиаде молодежи России, которая пройдет 25-30 мая в Челябинске. А более юные спортсмены посоревнуются не только за место в списке сборной, но и участие в личном первенстве УФО по спортивной гимнастике, которое пройдет осенью.

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# спортивная гимнастика

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