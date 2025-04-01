Президент Владимир Путин наградил Андрея Артюхова орденом Дружбы
Орденом Дружбы награжден первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
Также за многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия "За безупречную службу" награждена начальник отдела департамента имущественных отношений Ирина Куликова. Указ об этом подписал глава государства.