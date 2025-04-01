  • 23 апреля 202523.04.2025среда
  • USD81,4620
    EUR94,0400
  • В Тюмени 5..7 С 0 м/с ветер северный

Президент Владимир Путин наградил Андрея Артюхова орденом Дружбы

Общество, 20:29 23 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Орденом Дружбы награжден первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Также за многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия "За безупречную службу" награждена начальник отдела департамента имущественных отношений Ирина Куликова. Указ об этом подписал глава государства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Артюхов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:44 23.04.2025Тюменские школьники возьмут под шефство более 100 памятников региона
20:29 23.04.2025Президент Владимир Путин наградил Андрея Артюхова орденом Дружбы
20:16 23.04.2025Участок улицы 25-го Октября в Тюмени временно закроют для транспорта
19:54 23.04.2025Профориентационный "День семьи" организуют для школьников и родителей в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора