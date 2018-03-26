Прощай, оружие. Тюменцы стали меньше покупать травматику

Евгений Симаков. Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области значительно сократилось количество желающих приобрести травматическое и газовое оружие. Этот факт отметил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков.

"Их количество стало на порядок меньше, чем в те периоды, когда это действительно было необходимо гражданам для защиты, - отметил он. - Как правило, такое оружие берут молодые мужчины до 30 лет. В основном же к нам поступают заявки на приобретение охотничьего оружия нарезного и гладкоствольного – до 90%".

За полтора года существования центра лицензионно-разрешительной работы в рамках оказания госуслуг было рассмотрено более 30 тыс. обращения граждан на выдачу оружия, лицензий, различных разрешений. При этом, по данным руководителя управления, 4 тыс. обращений было аннулировано при выявлении нарушений законодательства. Составлено более 3 тыс. административных протоколов в отношении нарушителей. Изъято 4,5 тыс. единиц оружия как гражданского, так и служебного.

"Оружие изымается в основном по причине нарушения условий хранения оружия – это закрепленный металлический ящик, ограничен доступ к нему посторонних лиц", - пояснил Евгений Симаков.

У тюменцев, по его мнению, не должно быть сложностей и трудностей с получением разрешения на приобретение и ношение оружия. "Создан центр лицензионно-разрешительной работы, который расположен в пяти подразделениях – в городах Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск и село Омутинское, - отметил он. - Это базовые подразделения, которые обслуживают все близлежащие районы. Через портал госуслуг гражданин должен подать заявление, к которому прикладываются определенные документы – медицинская справка, документ об отсутствии судимости, квитанция об уплате госпошлины, которая выросла более чем в 10 раз и составляет сегодня 500 рублей".

Борис Олейник