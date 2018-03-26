Двойной концерт, шквал эмоций и новые подарки проекта "Открой свою Тюмень"

"Открой свою Тюмень". Фото организаторов

Старые песни всегда отзываются светлыми воспоминаниями, а новые композиции дают свежий заряд. Такие эмоции вызвал совместный концерт Ёлки и Тимати у разновозрастной публики, которая собралась из выигравших призовые билеты на фотоконкурсе "Открой свою Тюмень".

Приятные воспоминания от концерта копились еще перед входом во Дворец спорта. В очереди можно было услышать рассуждения от прошедшего конкурса "Открой свою Тюмень" на фестивале "Тюменская весна". Кого-то забанили за подозрение в накрутке голосов и пришлось отстаивать свое место в зрительском зале, доказывая честную поддержку подписчиков. Кто-то пришел на концерт, не являясь поклонником творчества исполнителей, но пожелав стать участником массового концертного события в жизни областной столицы. Обладатель второго места по количеству лайков Алексей Утусиков вспоминал, как в день финала лидер конкурса Валерий Пискун обогнал его на 300 лайков буквально за 20 минут до полуночи. "Несмотря на то, что мы долго простояли в очереди, это того стоило. Тимати был красавчик – песни классные, музыка отменная. Ёлка выступала прекрасно. Концерт вызывал ностальгию", - считает он.

Энергетику тюменской публики хвалили оба поп-исполнителя. По словам Ёлки, ее гримерка выходила окнами на улицу. Наблюдая за впечатляющей очередью на концерт, исполнительница немало волновалась перед выступлением. На сцену она вышла первой, освоилась спустя две-три песни, как только получила ответный заряд эмоций от тюменцев.

"Ёлка просто зажгла зал, взаимодействовала, воодушевляла, хвалила! Она такая классная!" - поделился впечатлениями зритель Марсель Хасаншин.

﻿ "Открой свою Тюмень". Фото организаторов 1 /

Ёлка пела вживую, радовала чистотой исполнения своего многогранного репертуара: исполнила "Город обмана", "Сука-любовь" (сover-версия "Михея и Джуманджи") и менее известными композициями "Колокол", "Море внутри" и другие. Она легко общалась с залом и много шутила. "Только не говорите мне, что я классно танцую, ну, пожалуйста! Ребята, я же видела, как танцует Бьонсе! Я бы победила только на фестивале танцев моей мамы", - с этими словами певица в шутку продемонстрировала танец, который бы подошел для такого вымышленного фестиваля. Свое полуторачасовое выступление Ёлка завершила песней "На большом воздушном шаре". Не желая отпускать исполнительницу, публика скандировала: "Ёлка!". "Тюмень! Это просто невероятно. Вы балуете меня. Я к этому быстро могу привыкнуть. Спасибо вам огромное", – обратилась к подписчикам в Instagram Ёлка.

В образовавшемся окне между выступлениями артистов ведущие радиостанции "Красная армия" Гера и Юра развлекли зал артистичными конкурсами, за которые участники получили уникальные подарки – свитшоты, футболки и термокружки от мобильного приложения "Открой свою Тюмень".

﻿ "Открой свою Тюмень". Фото организаторов 1 /

После получасового перерыва гостей Дворца спорта ждало яркое продолжение концерта. Тимати привез в Тюмень свое новое шоу "Поколение". Выступление исполнитель сопровождал видеорядом с фонограммой Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Натали и других исполнителей, в дуэте с которыми пел Тимати. Хип-хоп-певец не оставил тюменцев без своих хитов: звучали треки "Дерзкая", "Лада седан", "Лондон" и другие. "Всегда приятно вспомнить старые, добрые песни. Они возвращают нас в прошлое", - этими словами Тимати анонсировал свою песню "Не сходи с ума", с которой начал свою карьеру будучи участником проекта "Фабрика звезд-4". Тимати общался с публикой и заигрывал с девушками.

"Я не ожидал, что в Тюмени так тепло. Думал, будет гораздо прохладнее. Признаюсь, хочется задержаться, а выезжать из отеля надо часа в три ночи. Не знаю… Впрочем, чего я стесняюсь, Алёны же нет в городе! Девчонки, кто меня приютит сегодня на ночь?" - обратился в зал к своим поклонницам певец. [Прим. автора – исполнитель имел ввиду свою бывшую девушку тюменскую модель Алёну Шишкову]

Тимати тоже не оставил тюменский концерт без внимания в соцсетях. "Тюмень, спасибо за теплый прием", – опубликовал он в своем Instagram.

﻿ "Открой свою Тюмень". Фото организаторов 1 /

Концерт Ёлки и Тимати собрал 3 тыс. тюменцев и гостей города. Бонусом для зрителей стал новый розыгрыш: организаторы проекта "Открой свою Тюмень" объявили конкурс репостов записи ВКонтакте. 10 лидеров конкурса получат свитшоты, пять - с автографом Ёлки и столько же – от Тимати.

Лина Орлова