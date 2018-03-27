В Тюменской области во время пожара погибли два ребенка

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Уголовное дело по факту пожара, в котором погибли двое малолетних детей, возбудили следователи в Абатском районе Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, при пожаре в одной из квартир дома по ул. Молодежной с. Болдырево погибли две сестры шести и пяти лет.

Устанавливаются причины пожара. Расследование уголовного дела продолжается.