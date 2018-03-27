Жители Тюменской области стали реже болеть тубкеркулезом

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10 процентов составило снижение заболеваемостью туберкулезом в Тюменской области по сравнению с 2016 годом. В то же время туберкулезом стали чаще заболевать ВИЧ-инфицированные пациенты.

Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

В Тюмени стартовала акция по бесплатной проверке горожан на туберкулез. Профилактическое мероприятие "Здоровые легкие" продлится месяц. В течение этого времени тюменцы с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, могут обратиться в любую поликлинику, вне зависимости от места своей постоянной регистрации, а также пройти обследование в передвижных флюорографах.

"В 2017 году туберкулезом заболели 1 тысяча 70 человек, - сообщила Татьяна Новикова. – При этом мы ведем учет не только среди жителей Тюменской области, но и всех лиц, зарегистрированных и находящихся на территории региона, сюда входят также отбывающие наказание в местах лишения свободы, мигранты, обращающиеся в наши медицинские учреждения".

По ее словам, с активным туберкулезом на учете у врачей состоят 2 тыс. 156 человек. "И хотя показатели заболеваемости снижаются, данные вызывают настороженность противотуберкулезной службы и всего медицинского сообщества региона, поскольку цифры превышают среднестатистические данные по России в целом", - отметила Татьяна Новикова.

Также в последние годы нарастающей проблемой становится комбинация двух заболеваний – туберкулеза и ВИЧ-инфекции. В 2017 году зарегистрированы 342 случая выявления туберкулеза у пациентов с положительным статусом ВИЧ.

"Всего на учете состоят 719 человек, имеющих оба этих заболевания, - рассказала Татьяна Новикова. – А это 33 процента всех состоящих на учете больных туберкулезом. И этот показатель увеличивается".

"Туберкулез при раннем выявлении – излечимое заболевание, - отметила главный врач областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова. – Именно эти ранние формы помогает выявить флюорографическое обследование".

Обследоваться жители Тюмени смогут прямо на городских улицах в рамках акции "Здоровые легкие" на парковках торговых центров, таких, как ТЦ "Кристалл", где каждую субботу будет работать передвижной флюорограф. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность. Результат будет готов сразу.

Как отметила Наталья Пирогова, в первый день акции обследование прошел 81 человек. Одному из проверившихся придется пройти дополнительные обследования.

Николай Ступников