В Тюмени расследуют убийство пожилой женщины

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Уголовное дело по факту убийства пожилой женщины возбуждено в Тюмени.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, 23 марта утром 33-летний мужчина приехал к своей 71-летней матери. Из-за его антисоциального образа жизни между ним и матерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина стал ее душить, вначале рукой, потом веревкой до тех пор, пока не обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. После убийства обвиняемый вынес из дома телевизор, который в последующем сдал в комиссионный магазин, и с места происшествия скрылся.

Злоумышленник был задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве и он взят под стражу.