Тюменцы несут цветы в память о погибших в Кемерово

Фото ИА "Тюменская линия"

Трагедия в Кемерово потрясла тюменцев. В этот трудный час жители областного центра скорбят вместе со всеми, кто понес тяжелую утрату и передают им искренние слова сочувствия и поддержки и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. У памятника "Мама" горожане сделали стихийный мемориал в память о погибших. Неравнодушные тюменцы приносят цветы и мягкие игрушки.

Фото - ИА "Тюменская линия"

"Сегодня одна из наших волонтеров Татьяна Чигаева сообщила, что 27, 28 и 29 марта у памятника "Мама" будет возложение цветов. Мы подумали, что хорошо бы это сделать вместе. Но сегодня рабочий день, многие не смогли, но они перевели мне деньги на покупку цветов и лампадок. С нашим волонтером Мирославой мы встретились в 13 часов у памятника и возложили цветы, зажгли лампадки. У нас также остались еще деньги, которые мы решили перевести при необходимости куратору клуба "28 петель" в Кемерово, которая сейчас занимается поиском пострадавших. Таким образом мы будем точно уверены, что деньги попадут по назначению. Но пока, к сожалению, там полная неразбериха, и ей доступно минимум информации", - рассказала куратор тюменского клуба "28 петель" Виктория Исакова.

Фото клуба "28 петель"

Напомним также, что глубокие соболезнования выразил родным и близким погибших в Кемерово губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Главному управлению МЧС региона рекомендовано по согласованию с областной прокуратурой проверить в торговых и торгово-развлекательных центрах области соблюдение требований безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Фото - ИА "Тюменская линия"

Главному управлению строительства области поручено обеспечить жесткий контроль за приемкой таких объектов в эксплуатацию, особое внимание обратить на пожаросткойкость применяемых при строительстве материалов, работоспособность систем безопасности. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за местами массового пребывания людей на публичных мероприятиях.

Фото - ИА "Тюменская линия"

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети.

Фото - ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников