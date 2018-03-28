В Тюмени руководитель предприятия задолжал работникам более пятнадцати миллионов рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Бывшего руководителя предприятия "Нефтепроммаш" оштрафовали за невыплату зарплаты в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, исполняющий обязанности генерального директора предприятия "Нефтепроммаш" три месяца не платил зарплату 256 работникам. Общая сумма задолженности составила более 15,8 млн рублей.

Долги по зарплате были погашены в ходе расследования, в том числе благодаря принятым мерам прокурорского реагирования.

В ходе следствия подозреваемый и его адвокат ходатайствовали о прекращении уголовного дела, и назначения судебного штрафа.

Суд с учетом указанных обстоятельств прекратил уголовное дело и назначил бывшему руководителю судебный штраф в размере 60 тыс. рублей.