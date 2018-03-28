Прокуратура: тридцать пять строений в Тюмени и Ишиме оборудованы опасными фасадами

Фото ИА "Тюменская линия"

35 объектов недвижимости в Тюмени и Ишиме оборудованы опасными фасадными системами. В числе таких объектов один многоквартирный жилой дом.

Таковы итоги проверок в сфере надзора за соответствием строительных материалов, применяемых при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации многоквартирных жилых домов, требованиям пожарной безопасности. Их подвели в прокуратуре Тюменской области на заседании межведомственной рабочей группы. Всего провели 47 экспертиз.

Прокуроры внесли 15 представлений об устранении нарушений закона и возбудили шесть административных дел по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".

Напомним, в рамках исполнения поручения прокурора области территориальные прокуроры с привлечением специалистов МЧС обследовали здания, оборудованные фасадными системами. Были взяты пробы фасадных систем для экспертизы по определению степени горючести материалов, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Добавим, решение о проверке фасадов зданий на соответствие строительным материалам областная прокуратура приняла после пожара в доме на ул. Олимпийской, 4 в Тюмени 8 января. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м. Огонь повредил фасад и кровлю дома, ущерб нанесен более чем 40 квартирам. В результате пожара погиб один человек.