Жителей Заводоуковска приглашают на день открытых дверей в центр "Мамина радость"

фото администрации Заводоуковского городского округа

День открытых дверей в семейном центре "Мамина радость" Заводоуковска пройдет 31 марта с 15 до 18 часов 30 минут.

Специалисты центра расскажут о его деятельности, ответят на вопросы об имеющихся направлениях. Гости центра получат консультацию инструкторов (преподавателей), посетят пробное занятие бесплатно.

Для посетителей будут работать занятия по тестопластике; по развитию речи "Говорунчики"; занятия для развития памяти "Memory игры"; кружок "Эрудит" и многие другие.

Предварительная запись на день открытых дверей по тел. 8-904-474-44-55 до 30 марта, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.