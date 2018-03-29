Тюменские птицефабрики модернизируют производство

Фото птицефабрики «Тюменский бройлер»

Модернизация производства – необходимое условие современной качественной работы агропромышленного комплекса Тюменской области.

Это отметил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Предприятия активно внедряют передовые инновационные технологии, применяют успешный опыт западных коллег и развивают собственные разработки", - отметил он.

Масштабную модернизацию начали все птицеводческие хозяйства региона. Первый этап модернизации птицефабрики "Боровская" предполагает строительство двух птичников с клеточным оборудованием для содержания ремонтного молодняка. В 2018 году запланировано строительство шести птичников с клеточным оборудованием для содержания кур-несушек. Здесь же по планам в 2018 году должен появиться яйцесортировочно-логистический центр с объемом сортировки до 3,5 млн штук в сутки. Проект рассчитан до 2020 года.

До 2020 года планирует завершить реконструкцию АО "Тюменский бройлер" (предприятие группы "ПРОДО").

"Соглашение между правительством региона и АО "ПРОДО Тюменской области" было заключено в конце 2017 года, - пояснил Владимир Чейметов. - Объем планируемых инвестиций – 1 миллиард 628 миллионов рублей".

Птицефабрика "Пышминская" в 2018 году планирует ввести в строй цеха термической обработки кормов. Всего же в рамках реконструкции предприятия до 2021 года здесь будет построено шесть птичников для содержания кур-несушек с установкой в них современного восьмиярусного технологического оборудования с постепенным выводом из оборота устаревших птичников, зерносушильный комплекс с объемом единовременного хранения 35 тыс. тонн зерна.

Борис Олейник