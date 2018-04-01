Недропользователям региона посоветовали создать свою криптовалюту

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Использовать технологии блокчейна для привлечения инвестиций в добычу полезных ископаемых предложил участникам отраслевого форума начальник управления недропользования регионального департамента недропользования и экологии Антон Климович.

Он привел в пример команду бизнесменов из Москвы, которые создали первую в мире песчаную криптовалюту Sand Coin -электронные деньги, обеспеченные реальными кубометрами песка. За короткое время предпринимателям удалось привлечь серьезный объем инвестиций со всего мира. "Фактически на ровном месте они собрали более миллиона долларов. И если нам уже не быть пионерами в криптовалюте по песку, то по торфу и сапропелю такая возможность еще есть, поэтому дерзайте", - обратился Климович к присутствующим в зале.

Он также напомнил, что в феврале 2018 года представитель Минэкономразвития РФ сообщил о рассматриваемых вариантах поставки сельхозпродукции, в том числе удобрений, на территорию Сирии. "Сапропель и торф высокого качества из Тюмени тоже могут поставляться на этот рынок. Нужно обратить внимание на эти направления, просчитать экономику и логистику, сырья у нас достаточно. Аналогичная ситуация по Ливии и Ирану", - сообщил начальник управления недропользования.

Дарья Казакова