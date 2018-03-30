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Вопросы применения антимонопольного законодательства обсуждают на конференции в Тюмени

14:38 30 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

У правительства Тюменской области и Федеральной антимонопольной службы сложились хорошие конструктивные отношения. Есть ряд соглашений, по которым идет давнее взаимодействие и реализуются пилотные проекты, в том числе связанные с либерализацией цен на газ.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, открывая научно-практическую конференцию "Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, бизнеса и экспертов".

Он поприветствовал участников мероприятия от лица губернатора Владимира Якушева, а также поблагодарил руководство ФАС и Ассоциацию антимонопольных экспертов за выбор площадки для проведения конференции по столь знаковым вопросам.

"Многие вопросы, которые тут будут обсуждаться - как из печи пироги. Буквально вчера был внесен проект закона на рассмотрение уже гражданского общества и всех заинтересованных экспертных структур, связанный с единым тарифным регулированием и унификацией подходов в разных отраслях. Есть очень много вопросов, связанных с пятым антимонопольным пакетом. Также будут обсуждаться вопросы борьбы с картелями", - пояснил он.

Вячеслав Вахрин отметил, что у заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского сегодня запланирована встреча с Владимиром Якушевым.

"Наше сотрудничество показывает, что многие проблемы, которые десятилетиями не находят своего решения, современным составом ФАС динамично решаются. Убежден, что работа на конференции продвинет нас еще дальше по пути тарифной политики и антимонопольного регулирования, что принципиально важно для развития и тюменской экономики, и страны в целом", - подчеркнул замгубернатора.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков напомнил о том, что в университете не так давно появилась базовая кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования. "Причина этого решения очевидна - сегодня ни один выпускник вуза не застрахован самим фактом получения диплома от безработицы, даже если это диплом приличного вуза. Образование должно быть достаточно широким с одной стороны, а с другой - практико-ориентированным. Наличие подобного рода кафедр это требование времени", - рассказал он.

Конференция продлится два дня, 30 и 31 марта. Эксперты расскажут о достижениях и задачах антимонопольной и тарифной политики в России, обсудят современное и грядущее тарифное регулирование, разберут практику применения антимонопольного законодательства и публичные закупки. Второй день мероприятия посвятят мастер-классам от ведущих антимонопольных юристов и экономистов на базе Тюменского госуниверситета.

Дарья Казакова

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Теги: антимонопольное законодательство , Валерий Фальков , Вячеслав Вахрин , конференция , ТюмГУ , ФАС

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