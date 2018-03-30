Тюменские знатоки истории футбола могут выиграть путешествие в Москву

Тюменские знатоки истории футбола могут выиграть путешествие в Москву. Фото www.rgo.ru

Проверить знания в области истории чемпионатов мира и географии стран, сборные которых сыграют на мировом первенстве 2018 года, предлагает Всероссийская викторина "Путешествие с мячом", организованная Российским футбольным союзом, Русским географическим обществом, Детской футбольной лигой и РФСО "Локомотив".

Список вопросов второго этапа викторины - их одиннадцать - опубликован на сайте Русского географического общества.

Ответы нужно направить до 3 апреля по адресу dfliga@bk.ru, указав свои ФИО, возраст, адрес места жительства и контактный телефон.

Ответы на вопросы третьего этапа будут принимать с 3 по 9 апреля.

Главный приз викторины — путешествие в Москву. Также знатоки истории футбола смогут выиграть мячи и футболки сборной России с автографами ее игроков, официальные мячи Детской футбольной лиги с автографами игроков ведущих клубов России, памятные награды от Русского географического общества и РФСО "Локомотив". Все участники викторины, правильно ответившие на вопросы, получат от оргкомитета дипломы знатоков футбола.