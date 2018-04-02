Тюменская студвесна: получите на балет из автобуса билет

фото studvesna.info

Вспомнить студенческие годы тюменцам помогут фотозоны в торговых центрах областной столицы, которые стали частью промокампании тюменской студвесны, стартовавшей 2 апреля.

В торговых центрах "Галерея Вояж", "Гудвин", "Сити Молл", "Магеллан", "Остров" организаторы установили импровизированные аудитории с преподавателем и меловой доской.

В общественном транспорте появятся "Счастливые билеты", которые можно будет обменять на шоу-программы, призы от партнеров или полезную имиджевую продукцию фестиваля.

Напомним, большой праздник студенческого творчества пройдет в Тюмени со 2 по 22 апреля. Впервые за 23 года фестиваля тюменская студвесна пройдет с участием федеральных экспертов. В 2018 году фестиваль собрал рекордных 3 тыс. 466 заявок. Это связано с обновленным форматом участия: организаторы отменили квоты и организационные взносы, что позволило подать заявку всем желающим.

Как пояснила руководитель дирекции фестиваля "Студенческая весна" Юлия Каргаполова, такой формат студвесны раньше не использовал никто в России. Невзирая на внутренние студвесны своих учебных заведений, все заявки проходят кастинги, которые стартуют 2 апреля. Лучшим из лучших доведется работать с федеральными экспертами над шоу-программой. Обладателей золотых призов объявят на гала-концерте 22 апреля. По традиции его составят из номеров победителей, которые поедут на "Российскую студенческую весну" в составе областной делегации.

Лина Орлова