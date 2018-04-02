Тюменский биатлонист взял бронзу в гонке преследования на чемпионате России

фото Союза биатлонистов России

Тюменский биатлонист Евгений Гараничев завоевал бронзовую медаль в мужской гонке на чемпионате России в Югре 1 апреля.

Как сообщает Союз биатлонстов России, серебро у москвича Максима Цветкова, победу праздновал Антон Бабиков, представляющий Санкт-Петербург.

В женском пасьюте сильнее всех оказалась Екатерина Юрлова-Перхт, она обошла Маргариту Васильеву и Ульяну Кайшеву.

Евгений Гараничев порадовался борьбе, которая происходит в гонках чемпионата России, а также поделился планами на концовку чемпионата: "До последнего подъема мы дошли втроем. Там Максим взвинтил темп, и мне удалось убежать от Никиты. На равнине мне тренер подсказывал, что мы убежали. Но самый опасный противник был Александр Логинов. Я боялся, что он уже у нас за спиной, достал нас, но после заключительного подъема на равнине я увидел, что сзади никого нет. Сил бороться с Максимом уже не было, и я спокойно дошел до финиша третьим. Сегодня борьба была очень накаленная. Давно такого не было на чемпионате России. Я не припомню, чтобы в Ханты-Мансийске столько дней стоял ветер. Раньше не приходилось сталкиваться с такими погодными условиями. Масс-старт я пропускаю, потому что уже очень тяжело бежать. Сил практически нет, так что буду готовиться к эстафете".