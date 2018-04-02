Выставка "Движение доброй воли" в областной библиотеке посвящена волонтерам

фото Тюменская областная научная библиотека

Выставка "Движение доброй воли", посвященная Году волонтера, открылась в Тюменской областной научной библиотеке (ул Орджоникидзе, 59) 2 апреля. Экспозиция продолжит работу до 11 апреля.

Как сообщают организаторы, посетители выставки смогут ознакомиться с книгами из фонда библиотеки, рассказывающими о добровольческом движении с 9 до 22 часов. Выставка - это совместный проект библиотеки и координационного центра развития добровольческого движения Тюменской области, который работает во Дворце творчества и спорта "Пионер".

В экспозиции представлены факел XXII Олимпийских зимних игр, который пронесли по улицам Тюмени в преддверии Олимпиады, награды и дипломы регионального этапа всероссийского конкурса "Доброволец России", сувениры и дипломы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, награды и сувениры XXVII Всемирной летней универсиады в Казани и другие экспонаты, отражающие основные направления добровольческого движения в Тюменской области.