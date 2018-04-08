Фотовыставка "Опустела без тебя земля" откроется в Заводоуковске 12 апреля

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Фотографии из семейного альбома космонавта Владимира Комарова стали основой фотовыставки "Опустела без тебя земля", которая 12 апреля откроется в Заводоуковском краеведческом музее.

Эту коллекцию, почти из двух десятков фотографий, музею, как рассказала корр. "Тюменской линии" хранитель музейных предметов Ирина Тельминова, передал внук дважды героя Советского союза, летчика космонавта Владимир Комаров.

"Да, он полный тезка своего знаменитого деда, и приезжал к нам в 2010 году на ежегодную краеведческую конференцию "Наше наследие", - рассказала она.

Заводоуковская земля стала первой ступенькой к звездам для Владимира Комарова, который в 14 лет, курсантом Первой Московской спецшколы ВВС был эвакуирован сюда с началом Великой Отечественной войны. За период войны школа выпустила более 550 специалистов, большинство из которых приняло участие в войне. Вместе с Владимиром Комаровым здесь обучались будущий космонавт Лев Дёмин, сын знаменитого лётчика Валерия Чкалова Игорь.

"Представленная экспозиция, - рассказала Ирина Тельминова, - знакомит посетителей с разными периодами жизни космонавта. Многие из этих снимков знакомы из официальных источников. На Красной площади перед стартом вместе с космонавтами Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым, после приземления в 1964 году, на примерке скафандра или на встрече с общественностью. Но особенно теплые чувства вызывают снимки из семейного альбома – с сыном, на отдыхе. Их мало кто видел до этого".

Внук космонавта, который побывал в Заводоуковске в 2010 году сказал журналистам, что его деду, если бы он был жив, было бы что рассказать об этом маленьком городке.

"Я напитался тем воздухом, которым когда-то дышал мой дед, побывал в здании, где располагалась спецшкола, побродил по бору с вековыми соснами, где молодые лётчики зимой катались на лыжах… Словом, проникся той военной эпохой, и это вызывает у меня массу эмоций", – сказал Владимир Комаров-младший.

Свой первый космический полет Владимир Комаров совершил 12 октября — 13 октября 1964 года на борту космического корабля "Восход" вместе с космонавтами Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Это был первый в мире многоместный космический корабль. Впервые в составе экипажа были не только летчик, но также инженер и врач. Впервые в истории экипаж совершал полет без скафандров.

В сентябре 1965 года Владимир Комаров был включен в группу подготовки к полету по программе "Союз". В августе 1966 года было принято решение, что Владимир Комаров будет пилотировать "Союз-1". Этот полет 23 апреля — 24 апреля 1967 года оказался роковым: Владимир Комаров погиб при завершении программы полета, когда во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата.

Борис Олейник