На тюменском Главпочтамте можно поставить оттиск ко Дню космонавтики

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Гашение почтовой продукции специальными художественными штемпелями "День космонавтики" и "Посткроссинг" организует тюменский филиал Почты России. Украсить послания можно в течение двух недель со 2 по 13 апреля.

Гашение пройдет в выделенном окне центрального отделения почтовой связи Тюмени (ул. Республики, 56) в соответствии с режимом работы отделения. В киоске представлен широкий ассортимент праздничных открыток и почтовой продукции местной тематики.

"Дата 12 апреля 1961 года вписана в историю как день, ознаменовавшийся первым полетом человека в космос. Корабль "Восток-1", стартовавший с Байконура, успешно вышел на орбиту Земли. На борту находился советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Я думаю, что "космический" оттиск на почтовой открытке украсит любую филателистическую коллекцию и станет отличным подарком для всех получателей почтовой корреспонденции", – отметил директор тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.

Напомним, художественный штемпель "День космонавтики" был изготовлен по заказу тюменского филиала Почты России в 2015 году. На нем изображена ракета, поднимающаяся к звездам, и номер почтового отделения, где будет производиться гашение "Тюмень 625000".