Солнечную электростанцию построят в Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия заявила о планах по строительству крупнейшей в мире солнечной электростанции мощностью 200 гигаватт. Совокупная мощность всех электростанций страны в настоящее время составляет около 80 гигаватт.

Приняв статус наследного принца Саудовской Аравии в 2017 году, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд анонсировал курс на отказ зависимости экономики от нефти и начал последовательно проводить множество реформ. В их числе и проект в сфере энергетики, по своим масштабам не имеющий аналогов в мире. Планируется, что к 2030 году в королевстве будет введена в строй солнечная электростанция мощностью 200 гигаватт. Это в два раза больше объема солнечной энергии, произведенной в 2017 году по всей планете. Реализацией проекта стоимостью 200 млрд долларов займется японская корпорация SoftBank. Еще в 2011 году, сразу после аварии на Фукусиме, ее основатель и исполнительный директор Масаёси Сон стал активно развивать производство чистой энергии. Недавно с помощью компании была введена в строй ветряная электростанция мощностью 50 мегаватт в Монголии. SoftBank также разработала план Asia Super Grid, в рамках которого азиатские страны смогут распределять между собою чистую энергию посредством сети подводных кабелей.

Спрос на электроэнергию в Саудовской Аравии в последние два десятилетия растет на 9% в год. Совокупная мощность всех электростанций страны в настоящее время составляет около 80 гигаватт. Две трети объема дают тепловые электростанции, работающие на природном газе; остальная треть — нефтесжигающие установки. В SoftBank уверены, что королевство в силу своего климата может и должно использовать энергию солнца. Строительство новой электростанции позволит создать в Саудовской Аравии около 100 тыс. новых рабочих мест, а экономия расходов на производство электроэнергии составит 40 млрд долларов.

Вместе с тем, полностью на экологически чистую энергию Саудовская Аравия переходить не планирует: на ближайшие 25 лет также запланировано строительство 16 ядерных реакторов стоимостью более 80 млрд долларов, сообщает National Geographic Россия.