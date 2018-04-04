В ТИУ обсудят экономическое и социальное развитие стран СНГ

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Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования единого пространства экономического и социального развития стран СНГ (СНГ-2018)" пройдет на базе Тюменского индустриального университета 14 апреля.

Как сообщают организаторы, работа конференции планируется по следующим направлениям: современные концепции, технологии, модели и механизмы их реализации в управлении, экономике, социологии, образовании, праве на постсоветском пространстве; инновационные технологии интеграции и эффективного функционирования социально-экономических объектов в странах СНГ; информационные технологии и математические методы в экономических и гуманитарных науках, в отраслях экономики; неоиндустриальное освоение Арктики.

Предусмотрена работа трех секций: "Информационные технологии, математические методы и модели в решении вопросов развития стран СНГ"; "Экономические и социальные аспекты формирования пространства СНГ"; "Неоиндустриальное освоение Арктики с позиций СНГ". Материалы конференции будут опубликованы в печатном сборнике с электронным размещением в базе данных РИНЦ.

Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета направить текст статьи/доклада с указанием на форму участия (очное/заочное) в соответствии с требованиями информационного письма конференции. Срок приема материалов для участия в конференции – до 9 апреля.