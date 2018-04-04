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Сервис "Поступай правильно" обновил информацию о российских вузах

10:05 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Сервис "Поступай правильно". Фото минобрнауки.рф

Информацию о вузах России на 2018 год обновило Минобрнауки. Абитуриенты могут найти ее в сервисе и мобильном приложении "Поступай правильно".

Теперь сервис предоставляет не только навигацию по каждому вузу в разрезе уровней обучения, направлений подготовки и специальностей, средней стоимости обучения и широкого ряда сравнительных параметров, но и дает возможность абитуриентам сделать предварительную оценку своих возможностей, исходя из набранных баллов ЕГЭ. В сервисе собраны сведения о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для поступления на направление подготовки (специальность), краткое описание образовательного процесса и будущей профессии, информация о дополнительных баллах за индивидуальные достижения абитуриентов. 

В сервис добавлены: 

- все уровни образования (магистратура, аспирантура, ординатура, ассистентура-стажировка, адъюнктура), а также  подготовительные курсы;

- информация об образовательных программах, реализуемых в рамках направлений подготовки (специальностей) в вузах;

-  сведения о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для поступления;

на направление подготовки (специальность), краткое описание образовательного процесса и будущей профессии, информация о дополнительных баллах за индивидуальные достижения абитуриентов;

-  краткое резюме преподавателей;

-  информация о существующих в вузе условиях для инклюзивного образования.

Мобильное приложение дополнено разделом "Календарь абитуриента", который позволит абитуриентам не пропустить важные события в ходе приемной кампании в вузах.

Проект "Поступай правильно" версия 2.0 разработан в виде мобильного приложения и доступен на платформах iOS, Android, а также в виде мобильно-адаптивного веб-портала в сети "Интернет". Сервис бесплатный и не содержит рекламы.

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Теги: абитуриенты , вуз , образование

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