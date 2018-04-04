Сервис "Поступай правильно" обновил информацию о российских вузах
Сервис "Поступай правильно". Фото минобрнауки.рф
Информацию о вузах России на 2018 год обновило Минобрнауки. Абитуриенты могут найти ее в сервисе и мобильном приложении "Поступай правильно".
Теперь сервис предоставляет не только навигацию по каждому вузу в разрезе уровней обучения, направлений подготовки и специальностей, средней стоимости обучения и широкого ряда сравнительных параметров, но и дает возможность абитуриентам сделать предварительную оценку своих возможностей, исходя из набранных баллов ЕГЭ. В сервисе собраны сведения о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для поступления на направление подготовки (специальность), краткое описание образовательного процесса и будущей профессии, информация о дополнительных баллах за индивидуальные достижения абитуриентов.
В сервис добавлены:
- все уровни образования (магистратура, аспирантура, ординатура, ассистентура-стажировка, адъюнктура), а также подготовительные курсы;
- информация об образовательных программах, реализуемых в рамках направлений подготовки (специальностей) в вузах;
- сведения о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для поступления;
на направление подготовки (специальность), краткое описание образовательного процесса и будущей профессии, информация о дополнительных баллах за индивидуальные достижения абитуриентов;
- краткое резюме преподавателей;
- информация о существующих в вузе условиях для инклюзивного образования.
Мобильное приложение дополнено разделом "Календарь абитуриента", который позволит абитуриентам не пропустить важные события в ходе приемной кампании в вузах.
Проект "Поступай правильно" версия 2.0 разработан в виде мобильного приложения и доступен на платформах iOS, Android, а также в виде мобильно-адаптивного веб-портала в сети "Интернет". Сервис бесплатный и не содержит рекламы.
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