ТюмГУ развивает сотрудничество с сербскими вузами

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Тюменский госуниверситет подписал договор о сотрудничестве с Крагуевацким университетом из Сербии.

Ректор Крагуевацкого университета Небойша Арсениевич выразил желание усилить сотрудничество с ТюмГУ в образовательном и научно-исследовательском аспектах. На встрече также обсудили формы сотрудничества двух вузов и обозначили наиболее перспективные направления. Университет в Крагуевце является современным образовательным и научно-исследовательским центром и включает в себя 12 факультетов, в числе которых агрономический, экономический, машиностроительный, медицинский, педагогический, юридический, природно-математический, технический, факультет подготовки учителей, факультет туризма и сервиса, факультет инженерных наук, факультет филологии и искусств. В университете на данный момент обучаются почти 20 тыс. студентов. Факультеты университета находятся в пяти городах Центральной Сербии.

"ТюмГУ уже имеет большой опыт сотрудничества с вузами Сербии, поэтому заключение договора является логическим продолжением уже установившихся научных и образовательных контактов. В приоритете нашего сотрудничества – проведение совместных научных исследований, студенческие обмены, повышение квалификации преподавателей", - рассказал координатор ТюмГУ в Балканском регионе Александр Шуклин.

Сербскими вузами-партнерами ТюмГУ также являются Белградский университет и Приштинский университет (Косовская Митровица). Ежегодно в ТюмГУ на семестровую стажировку приезжают сербские студенты, а бакалавры и магистры из Тюмени стажируются в Белграде, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.