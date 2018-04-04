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Рисунки и фотоколлажи о рок-группах ждут от тюменцев на конкурс "ARTBOOK 1988"

10:49 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
1988.collectivearts.ru/

Тюменцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе "ARTBOOK 1988" на лучшие иллюстрации о музыкальных группах. Одним из членов жюри в нем будет лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. 

Принимаются рисунки или фотоколлажи с Depeche Mode, Kreator, Nick Cave, The White Stripes, The Prodigy, Dead Can Dance и другими рок-группами (полный список актуальных групп - на сайте конкурса).

Иллюстрация может содержать в себе любой смысл, который автор решит донести до зрителя об одном из коллективов. Это может быть как портретная композиция, так и самостоятельное творческое произведение, которое наделено свойствами, близкими по духу музыкальному творчеству той или иной группы. Количество иллюстраций не ограничено.

Необходимо нарисовать иллюстрацию формата A3 (вертикальный формат) - 297×420 мм (11,7×16,5 дюймов), отсканировать или нарисовать сразу на компьютере с разрешением для печати в 300 точек на дюйм. Формат файла может быть любым, для растровой графики организаторы советуют использовать форматы TIFF, PNG или JPG, для векторной EPS. Иллюстрации, созданные в программе Corel или других программах, необходимо перевести в растровый формат. Превью изображений для дальнейшего отбора, голосования и комментирования нужно загрузить на сайт конкурса.

Конкурс продлится до 1 мая 2018 года. Самые лучшие иллюстрации войдут в альбом-книгу, победители получат денежные премии от 20 до 50 тыс. рублей, флаеры для посещения юбилейных мероприятий, концертов и презентации арт-бука. Отдельные авторы смогут лично встретиться с некоторыми героями своих работ и получить автограф на своем произведении, сообщают организаторы.

Соб.инф.

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Теги: конкурс рисунков , рок-музыка

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