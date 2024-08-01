Заводоуковск – победитель конкурса проектов по созданию комфортной городской среды
Общество, 21:05 26 августа 2024
| Фото: из Telegram-канала Светланы Касеновой
Заводоуковск стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Светлана Касенова.
“Ура! Реконструкции Центральной площади быть!”, – сказала Светлана Касенова.
Напомним, 26 августа глава Заводоуковского городского округа принимает участие во Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений", который проходит в Калуге. В работе форума принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Видео из Telegram-канала Светланы Касеновой