Заводоуковск – победитель конкурса проектов по созданию комфортной городской среды

| Фото: из Telegram-канала Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала Светланы Касеновой

Заводоуковск стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Светлана Касенова.

“Ура! Реконструкции Центральной площади быть!”, – сказала Светлана Касенова.

Напомним, 26 августа глава Заводоуковского городского округа принимает участие во Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений", который проходит в Калуге. В работе форума принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Видео из Telegram-канала Светланы Касеновой