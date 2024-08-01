Светлана Касенова участвует в форуме "Развитие малых городов и исторических поселений"

| Фото: из Telegram-канала Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала Светланы Касеновой

Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова участвует во Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений", который проходит в Калуге, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На пленарной сессии "Малые города: создавая пространство семьи" выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Поддержка семей, особенно многодетных, — это приоритет в работе Правительства. И для того чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания – приобрести новую квартиру или дом, мы реализуем целый широкий комплекс мер", — произнес он.

| Фото: из Telegram-канала Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала Светланы Касеновой

Глава Заводоуковского городского округа сказала, что точно привезет с форума новые идеи, как наполнить город позитивными смыслами, сделать более комфортным для работы, образования, досуга и, конечно, рождения и воспитания наших деток.