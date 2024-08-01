Дни российского кино и Вагайского района пройдут в Тюмени 27 августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дни российского кино и Вагайского района пройдут в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 27 августа, сообщает информационный центр правительства региона.

С 12 до 14 часов пройдут показы и обсуждение детских и семейных короткометражек XI международного кинофестиваля "Ноль плюс". В 20 часов стартует премьера документального фильма о танцевальном коллективе из Викуловского района "Фиеста". Возрастное ограничение: 0+.

С 14 до 18 часов пройдут мастер-классы в рамках Дня Вагайского района. Желающие научатся делать обереги "Северная берегиня", декупаж на спилах, текстильные бусы и подвески. В это же время посетители смогут посмотреть выставку декоративно-прикладного творчества. С 17 до 20 часов продлится концертная программа "Большой России малый уголок".

Свои культурные программы, мастер-классы, тренинги на этой неделе представят Нижнетавдинский, Упоровский и Тюменский районы. 26 августа тюменцы подробнее узнали об Абатском районе.

Также на площадке инфопарка проводится викторина. Первые победители побывали в этностойбище "Увас мир хот".

Возрастное ограничение: 0+.