Ледоход в Тобольске ожидают в конце апреля

Фото ИА "Тюменская линия"

Ледоход на Иртыше в Тобольске ожидают в 20 числах апреля.

Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" сообщил начальник восьмого отряда ФПС по Тюменской области Игорь Сухобоков. По его словам, сейчас вода в реке не пребывает.

"По нашим прогнозам уровень воды в Иртыше не превысит показатели прошлого года. Сейчас уровень воды составляет 80 сантиметров, в прошлом году в этот день она была на три сантиметра выше", - отметил Сухобоков.

На данный момент на переправе Тобольск - Бекерево через Иртыш работают три полосы движения для транспорта. В зависимости от погоды будет проходить освидетельствование переправы, решаться вопрос о ее закрытии.

Заместитель главы города Евгений Бирюков добавил, что подготовка к возможному паводку в Тобольске началась еще зимой. С улиц города активно вывозили снег, прочищали ливневая канализация, колодцы, русла подгорных рек.

"В этом году по просьбе горожан подгорную реку Слесарка трижды прочистили экскаватором. Убран весь хлам, наледь, прочистили мостки. Как только сойдет снег, русло реки прочистят еще раз", - рассказал Бирюков.

Проведен профилактический ремонт техники. В прошлом году на насосную станцию были установлены два новых насоса. Дамба в подгорной части города рассчитана на уровень воды в пределах 9 метров 60 см. По результатам обследований она находится в хорошем состоянии, серьезных повреждений на дамбе нет. Еще одно обследование объекта пройдет после схода снега.

На случай чрезвычайной ситуации в городе подготовлены эвакуационные пункты с запасами продуктов и вещей.

Евгений Новоселов