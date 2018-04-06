Церковные колокола и ямские колокольчики можно увидеть в музее Словцова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставка "Благовест" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени открылась 5 апреля и продолжит свою работу до 5 мая.

Как сообщают организаторы, в 1807 году в Тюмени был основан завод по выпуску церковных колоколов и ямских колокольчиков мастером Поликарпом Гилевым. С 1827 года большие колокола стали отливать в д. Букине Тюменского уезда. Во второй половине 19 века заводом владели дети П.И Гилева: Татьяна, Константин и Семен. К началу 20 века завод назывался "Торговый дом Гилева П.И. сыновья" и принадлежал внуку основателя Петру Гилеву. Количество рабочих было около 25 человек.

Их продукция пользовалась спросом за качество и изящность изготовления. Хозяева давали полную гарантию музыкального звука колоколов (малиновый звон), подбирали колокола в тон для церквей. Согласно рекламе, "колокола отливаются из лучшей в мире уральской штыковой меди весом от 10 фунтов до 1000 пудов и более" (от 4 кг до 16 тыс. кг). Колокола доставляли по удешевленному тарифу "во все местности России и Сибири". Находился завод вблизи Туры в начале современной ул. Харьковской.

На выставке представлены колокола: колокол церковный "Сей колокол лит в Екатеринбурге 1731 г."; колокол церковный, который лит на заводе, бывшем торговом доме Петра Гилева и сыновей в Тюмени 1912 г.; колокол церковный конца XIX - начала ХХ вв.

Посещение выставки бесплатное.