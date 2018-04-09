Тюменцы верят в будущее и исполняют спортивные мечты

"Я верю в будущее". Фото ИА "Тюменская линия"

Участники проекта "Я верю в будущее" приняли участие в акции День здоровья на Цветном бульваре в Тюмени.

Тренировку для них провели сотрудники тюменского клуба "Атлетик Джим".

Как отмечают организаторы регионального проекта "Я верю в будущее", многие тюменцы мечтают о спортивных достижениях. Жители региона, составившие карту желаний на сайте, наклеивают по два-три и более стикеров, связанных со спортом. Кем-то руководят мечты о победах высших достижений, а кто-то планирует похудеть. "Хочу похудеть – такой мотив меня привел на зарядку", - рассказала Айтан Набиева.

В руках у девушки - массажный ролик. Это подарок, который она выиграла на областной зарядке. Как рассказали представители клуба "Атлетик Джим", для участия в розыгрыше нужно было выложить фото с общей тренировки в Instagram. За это участники получили распечатанное фото в Insta-принтере и номерок для участия в лотерее.

﻿ "Я верю в будущее". Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Тянуть лотерейные номера посчастливилось юному футболисту Арслану Сайфуллину, за труд организаторы подарили ему гантели. Мальчику удалось порадовать старшую сестру Милану – она выиграла гимнастический коврик. Подарок в пору – девочка занимается танцами и гимнастикой, выступает в "Тодесе". Как оказалось, Сайфуллины пришли на тренировку всей семьей. Как рассказала мама Арслана и Миланы, тюменка Эльвира Сайфуллина, начиналось все незамысловато: она увидела публикацию в Сети, зашла на сайт Яверювбудущее.рф и заполнила карту желаний.

"В карте желаний я указывала благополучие моей семьи, путешествия и так далее. Мы стараемся все это исполнять сами: больше путешествуем, привлекаем детей к спорту и сами занимаемся. Мы очень активная семья, занимаемся спортом и любим посещать городские мероприятия. Я сама хожу в "Атлетик Джим"", - рассказала Эльвира Сайфуллина.

Как отметила менеджер проекта "Я верю в будущее" Гульшан Абдуллаева, в открытой тренировке в День здоровья приняли участие около 100 тюменцев. Организаторы разыграли 20 подарков, а также сертификат на месяц посещения спортклуба.

"Гантели, скакалки, тренажеры – все самое классное, что необходимо спортсмену, чтобы идти вперед, двигаться к своей цели. Это было первое массовое мероприятие от нашего проекта. Мы открыты для всех, кто поможет исполнить чью-то мечту. Любая карта может исполниться! Если вы хотите помочь своему другу или тысячи тюменцам, смотрите заявки на сайте и пишите организаторам", – призвала Гульшан Абдуллаева.

﻿ "Я верю в будущее". Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Лина Орлова