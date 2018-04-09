up

9.04.2018 понедельник

USD 57,8332

EUR 70,7069

В Тюмени 2..4 С 5 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы верят в будущее и исполняют спортивные мечты

14:16 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
"Я верю в будущее". Фото ИА "Тюменская линия"

Участники проекта "Я верю в будущее" приняли участие в акции День здоровья на Цветном бульваре в Тюмени.  

Тренировку для них провели сотрудники тюменского клуба "Атлетик Джим".

Как отмечают организаторы регионального проекта "Я верю в будущее", многие тюменцы мечтают о спортивных достижениях. Жители региона, составившие карту желаний на сайте, наклеивают по два-три и более стикеров, связанных со спортом. Кем-то руководят мечты о победах высших достижений, а кто-то планирует похудеть. "Хочу похудеть – такой мотив меня привел на зарядку", - рассказала Айтан Набиева.

В руках у девушки - массажный ролик. Это подарок, который она выиграла на областной зарядке. Как рассказали представители клуба "Атлетик Джим", для участия в розыгрыше нужно было выложить фото с общей тренировки в Instagram. За это участники получили распечатанное фото в Insta-принтере и номерок для участия в лотерее.

﻿
"Я верю в будущее". Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Тянуть лотерейные номера посчастливилось юному футболисту Арслану Сайфуллину, за труд организаторы подарили ему гантели. Мальчику удалось порадовать старшую сестру Милану – она выиграла гимнастический коврик. Подарок в пору – девочка занимается танцами и гимнастикой, выступает в "Тодесе". Как оказалось, Сайфуллины пришли на тренировку всей семьей. Как рассказала мама Арслана и Миланы, тюменка Эльвира Сайфуллина, начиналось все незамысловато: она увидела публикацию в Сети, зашла на сайт Яверювбудущее.рф и заполнила карту желаний.

"В карте желаний я указывала благополучие моей семьи, путешествия и так далее. Мы стараемся все это исполнять сами: больше путешествуем, привлекаем детей к спорту и сами занимаемся. Мы очень активная семья, занимаемся спортом и любим посещать городские мероприятия. Я сама хожу в "Атлетик Джим"", - рассказала Эльвира Сайфуллина.

Как отметила менеджер проекта "Я верю в будущее" Гульшан Абдуллаева, в открытой тренировке в День здоровья приняли участие около 100 тюменцев. Организаторы разыграли 20 подарков, а также сертификат на месяц посещения спортклуба.

"Гантели, скакалки, тренажеры – все самое классное, что необходимо спортсмену, чтобы идти вперед, двигаться к своей цели. Это было первое массовое мероприятие от нашего проекта. Мы открыты для всех, кто поможет исполнить чью-то мечту. Любая карта может исполниться! Если вы хотите помочь своему другу или тысячи тюменцам, смотрите заявки на сайте и пишите организаторам", – призвала Гульшан Абдуллаева.

﻿
"Я верю в будущее". Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: День здоровья , спорт , тренировка , яверювбудущее

Последние новости

14:27 Владельца ТРЦ в Тобольске оштрафовали за нарушения пожарной безопасности
14:16 Тюменцы верят в будущее и исполняют спортивные мечты Фото
14:05 В Нижневартовске водитель грузовика нанес тяжелую травму коллеге
13:54 Победители олимпиады по праву получат дополнительные баллы к ЕГЭ
13:43 В Сургуте на свалке нашли тела двух бездомных мужчин
13:32 Евгений Гараничев и Денис Спицов проведут автограф-сессию
13:21 Эксперты: тюменцы положительно относятся к федеральным торговым сетям
13:10 Роспотребнадзор рассказал, как не стать обедом для клеща
13:00 На автозимниках Ямала ограничен тоннаж автомобилей
12:49 В Лабытнанги идет проверка информации о жестоком избиении школьницы
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменское образование должно быть в тренде: технологии пишем, кадры в уме

Владимир Якушев: повышение качества молока становится главной задачей для всех

Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Эксперты: тюменцы положительно относятся к федеральным торговым сетям

Как построить бизнес, расскажут в технопарке

"Тюменский бройлер" станет ближе к потребителям

Общество

Владельца ТРЦ в Тобольске оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

Тюменцы верят в будущее и исполняют спортивные мечты

Победители олимпиады по праву получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Спорт

Евгений Гараничев и Денис Спицов проведут автограф-сессию

"Тюменский легион" обыграл "Рубин"

Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона

Происшествия

В Нижневартовске водитель грузовика нанес тяжелую травму коллеге

В Сургуте на свалке нашли тела двух бездомных мужчин

В Лабытнанги идет проверка информации о жестоком избиении школьницы
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+