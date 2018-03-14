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Я верю в будущее: футболист Артем Антошкин исполнил мечту тюменского школьника

14:05 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский семиклассник школы №94 Артур Каримов получил желанный подарок от кумира: благодаря проекту "Я верю в будущее" школьник поедет на чемпионат мира по футболу в Москву. 

Урок по литературе в школе №94 прервал необычайный случай. Артур Каримов отвечал на уроке, когда в класс вошел капитан команды по мини-футболу "Тюмень" Артем Антошкин.

"Я пришел, чтобы подарить Артуру билеты на чемпионат мира по футболу", - сказал футболист. От этой фразы оцепенел весь класс. Счастливый и гордый Артур вертел в руках подписанный футболистами мяч и примерял футболку. Он смог произнести только: "Я рад". 

Футболист убежден, мечты должны сбываться. О том, что школьник мечтает попасть на ЧМ, член сборной России по мини-футболу Артем Антошкин узнал из соцсетей. Он предложил своим коллегам по команде осуществить мечту мальчика. МФК "Тюмень" оплатили билеты в столицу туда и обратно и почти невозможное - обеспечили школьнику вход в фанзону.

"Видел сегодня около ста заявок на сайте яверювбудущее.рф. Думаю, это хороший проект", - заявил Артем Антошкин.

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#Яверювбудущеерф. Фото ИА "Тюменская линия"
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До сих пор поверить в случившееся не может даже автор заветного желания. Как оказалось, мечту помог осуществить и наставник Артура по проекту "Шанс" Павел Кискин, он составил карту желаний на сайте "Я верю в будущее". В центре разместил фото, а в целях написал: "Исполнить желание Артура поехать на чемпионат мира по футболу".

"Я даже не надеялся. Даже не знаю, сколько это стоит. Еще не решили, с кем поедет Артур. Надеюсь, родители разрешат его сопровождать", - прокомментировал Павел Кискин. 

ЧМ по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, однако точную дату поездки в столицу пока не уточняли - оставили на выбор мечтателей. В одном они убеждены точно, что болеть будут за наших: когда-то же Россия должна стать чемпионом по футболу, верят в успех поклонники сборной. 

Визуализировать свои мечты и стать ближе к их исполнению может каждый тюменец. С момента старта проекта "Я верю в будущее" в нем приняли участие более тысячи человек, в их числе миссис Россия Юлия Храмова и чемпионка мира по скалолазанию Юлия Каплина. 

Лина Орлова

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Теги: МФК Тюмень , школа , яверювбудущее

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