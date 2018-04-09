up

9.04.2018 понедельник

USD 57,8332

EUR 70,7069

В Тюмени 3..5 С 5 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы реконструируют семейные фотографии в проекте "Живая победа"

16:49 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фотопроект. Фото с официальной страницы проекта "Живая победа" в ВКонтакте

Реконструировать семейные фото времен Великой отечественной войны будут тюменцы 11-13 апреля. Фотопроект, посвященный историям людских судеб в годы военного лихолетья, проходит в рамках проекта "Живая победа. История войны в лицах".

Кроме жителей тюменского региона в нем принимают участие еще восемь городов - Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа, Магнитогорск, Нижний Тагил, Ирбит и Каменск-Уральский.

Для участия в проекте нужно найти в семейном альбоме фотографию времен 40-х годов XX века (необязательно военную) и принять участие в ее реконструкции.

Фотография будет переснята на камеру ФКД, журналисты запишут историю семьи в годы войны. Атмосферу снимка, грим и реквизит обеспечит команда "Живой победы". Организаторы подчеркивают важное условие: желающие принять участие в проекте должны быть одного пола и примерно одного возраста с героями оригинального снимка.

"От жителей городов, где съемки уже прошли, мы получили множество положительных откликов. Люди пишут, что благодаря проекту они встретились с родными, чтобы уточнить детали семейной истории, узнали новое про своих близких. Это такие трогательные моменты, - рассказывает соорганизатор проекта Алена Вугельман. - Воссоздать эпоху бывает непросто. Какой только реквизит мы ни искали: от определенного сорта фикуса, украшений, статуэток до ретровелосипедов. Недавно по всему Екатеринбургу искали идентичный чайный сервиз, в итоге нас выручили люди в соцсетях - нашли то, что нужно". 

Кроме семейных фотографий в каждом городе-участнике проекта воссоздается одно фото из городского архива. Например, в Перми реконструировали снимок 1941 года, на котором ленинградские актеры открывают театральный сезон на уральской сцене спектаклем "Иван Сусанин". В Ирбите запечатлели испытание техники для фронта. 

"В Тюмени мы воссоздадим фотографию 1942 года, на которой советский биохимик, профессор Борис Збарский на заседании правительственной комиссии в Тюменском сельскохозяйственном техникуме докладывает о состоянии эвакуированного в Сибирь тела Ленина. Съемки будем вести в Государственном аграрном университете Северного Зауралья. Приглашаем к участию в проекте тюменцев, имеющих портретное сходство с героями фотографии. Написать организаторам можно на почту zhivaya.pobeda@yandex.ru", - сообщила Алена Вугельман.

Оставить заявку на участие также можно здесь.  

Реконструкция. Фото с официальной страницы проекта "Живая победа" в ВКонтакте

По данным организаторов, все фотографии и истории будут представлены на итоговой выставке, которая пройдет в каждом из городов-участников проекта, опубликованы в альбоме и на сайте проекта. Участие бесплатное.

Проект получил грант президента России на развитие гражданского общества.

       

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Великая Отечественная война , история , фотография

Последние новости

19:14 Платформой "Мастерчейн" будут пользоваться участники финансового рынка ЕАЭС
18:44 В Московском зоопарке росомаха принесла потомство
18:07 Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ
18:05 Открытые уроки конкурса "Педагог года" пройдут в Тюмени на музейных площадках
17:54 10 апреля - события дня
17:43 Тюменцы задали рекордное число вопросов по уборке дворов
17:32 В Тюмени директор мебельной компании не платила зарплату менеджеру
17:21 Тотальный диктант в Тюмени напишут шрифтом Брайля 
17:10 Современное пожарное оборудование будут выпускать под тюменским брендом
17:00 Школьникам помогут подготовиться к международному экзамену по немецкому языку
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ

Тюменское образование должно быть в тренде: технологии пишем, кадры в уме

Владимир Якушев: повышение качества молока становится главной задачей для всех

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Платформой "Мастерчейн" будут пользоваться участники финансового рынка ЕАЭС

Эксперты: тюменцы положительно относятся к федеральным торговым сетям

Как построить бизнес, расскажут в технопарке

Общество

В Московском зоопарке росомаха принесла потомство

Открытые уроки конкурса "Педагог года" пройдут в Тюмени на музейных площадках

10 апреля - события дня

Спорт

Евгений Гараничев и Денис Спицов проведут автограф-сессию

"Тюменский легион" обыграл "Рубин"

Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона

Происшествия

В Тюмени директор мебельной компании не платила зарплату менеджеру

Руководитель тюменского завода задолжал более сорока миллионов налогов

В Сургуте задержали двух похитителей жевательной резинки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+