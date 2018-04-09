Тюменцы реконструируют семейные фотографии в проекте "Живая победа"

Фотопроект. Фото с официальной страницы проекта "Живая победа" в ВКонтакте

Реконструировать семейные фото времен Великой отечественной войны будут тюменцы 11-13 апреля. Фотопроект, посвященный историям людских судеб в годы военного лихолетья, проходит в рамках проекта "Живая победа. История войны в лицах".

Кроме жителей тюменского региона в нем принимают участие еще восемь городов - Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа, Магнитогорск, Нижний Тагил, Ирбит и Каменск-Уральский.

Для участия в проекте нужно найти в семейном альбоме фотографию времен 40-х годов XX века (необязательно военную) и принять участие в ее реконструкции.

Фотография будет переснята на камеру ФКД, журналисты запишут историю семьи в годы войны. Атмосферу снимка, грим и реквизит обеспечит команда "Живой победы". Организаторы подчеркивают важное условие: желающие принять участие в проекте должны быть одного пола и примерно одного возраста с героями оригинального снимка.

"От жителей городов, где съемки уже прошли, мы получили множество положительных откликов. Люди пишут, что благодаря проекту они встретились с родными, чтобы уточнить детали семейной истории, узнали новое про своих близких. Это такие трогательные моменты, - рассказывает соорганизатор проекта Алена Вугельман. - Воссоздать эпоху бывает непросто. Какой только реквизит мы ни искали: от определенного сорта фикуса, украшений, статуэток до ретровелосипедов. Недавно по всему Екатеринбургу искали идентичный чайный сервиз, в итоге нас выручили люди в соцсетях - нашли то, что нужно".

Кроме семейных фотографий в каждом городе-участнике проекта воссоздается одно фото из городского архива. Например, в Перми реконструировали снимок 1941 года, на котором ленинградские актеры открывают театральный сезон на уральской сцене спектаклем "Иван Сусанин". В Ирбите запечатлели испытание техники для фронта.

"В Тюмени мы воссоздадим фотографию 1942 года, на которой советский биохимик, профессор Борис Збарский на заседании правительственной комиссии в Тюменском сельскохозяйственном техникуме докладывает о состоянии эвакуированного в Сибирь тела Ленина. Съемки будем вести в Государственном аграрном университете Северного Зауралья. Приглашаем к участию в проекте тюменцев, имеющих портретное сходство с героями фотографии. Написать организаторам можно на почту zhivaya.pobeda@yandex.ru", - сообщила Алена Вугельман.

Оставить заявку на участие также можно здесь.

Реконструкция. Фото с официальной страницы проекта "Живая победа" в ВКонтакте

По данным организаторов, все фотографии и истории будут представлены на итоговой выставке, которая пройдет в каждом из городов-участников проекта, опубликованы в альбоме и на сайте проекта. Участие бесплатное.

Проект получил грант президента России на развитие гражданского общества.

Татьяна Ковалева