В Московском зоопарке росомаха принесла потомство

фото Московского зоопарка

Детеныш росомахи появился на свет в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка. Все свое время он проводит с матерью, которая только недавно позволила сотрудникам осмотреть его.

Для этого маму-росомаху пришлось на короткое время перевести в другой вольер. Пол детеныша можно будет определить не раньше, чем через полтора-два месяца, однако уже сейчас специалистам удалось установить, что животное здорово и гармонично развивается.

"Детеныш питается исключительно материнским молоком. Через два-два с половиной месяца он постепенно начнет пробовать взрослую пищу. В рацион наших росомах входит говядина, курятина, молочные продукты, яйца, а также так называемый живой корм. В качестве лакомства мы даем животным ягоды и овощи. У этих хищников есть необычная пищевая привычка: получая мясо, они не сразу съедают все, а делают запасы, так как им больше нравится есть мясо с душком. А вот в дикой природе росомахи нередко едят падаль, за это их прозвали санитарами леса", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В Центре воспроизводства редких видов росомахи размножаются регулярно. Так, с 2007 года удалось получить более 20 щенков, которые пополнили коллекции разные европейских и отечественных зоопарков. На экспозиции в Московском зоопарке содержится взрослый самец, на ежедневные активные прогулки которого приходят полюбоваться многие посетители, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.