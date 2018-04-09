В Тюменской области к профилактике наркомании подключатся общественники

Итоги реализации региональной государственной программы "Профилактика правонарушений" и областной госпрограммы по борьбе с наркотиками обсудили участники совместного заседания антинаркотической комиссии и координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью. Заседание прошло под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.

"Борьба с наркотиками и профилактика правонарушений тесно связаны между собой. В регионе сложилась достаточно стабильная ситуация, но в первом квартале 2018 года отмечен небольшой рост преступности. Одной из главных причин этого стала активизация работы по выявлению преступлений, в том числе, связанных с наркотиками. Тем не менее, наркомания является серьезной проблемой для региона, и нам есть над чем работать", - отметил Сергей Сарычев, открывая заседание.

Начальник УМВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов подчеркнул, что важнейшим итогом реализации областной антикриминальной программы стало достигнутое в 2017 году снижение общего уровня преступности.

"Сократилось количество убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж и мошенничеств. Особое внимание было уделено несовершеннолетним. В результате согласованной профилактической работы полиции и органов исполнительной власти подростковая преступность сократилась на пять процентов, а ее доля в общей структуре преступности составила всего четыре процента", - сообщил начальник областного УМВД РФ. По его словам, в регионе почти на 25% увеличилось количество выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков.

Тюменская полиция в 2017 году активизировала работу по борьбе с реализацией контрабандных и суррогатных алкогольных напитков, добавил Юрий Алтынов.

Начальник УМВД РФ по Тюменской области также отметил, что благодаря развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 2017 году удалось раскрыть более 500 преступлений. "В местах, где установлены системы видеонаблюдения, выявлено более 1,7 тысячи административных правонарушений. К ответственности привлечены более 1,3 тыс. граждан, распивавших алкоголь в запрещенных местах. Преступность в общественных местах и на улицах ощутимо сократилась. Личный состав тюменской полиции нацелен на эффективную работу", - доложил Юрий Алтынов.

В рамках совещания рассмотрели вопрос обеспечения участковых уполномоченных полиции в сельских районах жильем и модульными служебными помещениями для размещения опорных пунктов.

При обсуждении итогов реализации областной антинаркотической программы заместитель директора областного департамента социального развития Ирина Ожогина сообщила, что общая заболеваемость наркоманией в регионе снизилась. В то же время смертность от острых отравлений наркотиками увеличилась почти в два раза - с 41 случая в 2016 году до 81 случая в 2017 году. Рост количества смертельных отравлений связан с ввозом в регион синтетических наркотических веществ высокой концентрации, которые могут привести к гибели даже при однократном употреблении. Аналогичная проблема существует во всех регионах Уральского федерального округа.

"Наибольшая доля умерших от отравления наркотиками приходится на Тюмень, Тюменский район и Тобольск. В остальных муниципалитетах региона ситуация более благополучна", - рассказала директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Участники совещания единодушно отметили низкую прозрачность деятельности большинства НКО, занимающихся реабилитацией наркозависимых. "Говорить об эффективной реабилитации можно лишь в том случае, когда достигнута устойчивая трехлетняя ремиссия, подтвержденная лабораторными исследованиями. Реабилитационные центры на базе НКО таких исследований не проводят", - отметила Инна Куликова.

Сергей Сарычев подчеркнул, что в регионе необходимо развернуть мощную пропагандистскую кампанию по противодействию наркотической угрозе, ориентированную, в первую очередь, на группы риска. "Нужно по телевидению, в Интернете, в соцсетях показывать людям, в первую очередь, молодежи реальные ужасные последствия употребления наркотиков. К работе по профилактике наркомании должны подключиться общественники", - подчеркнул вице-губернатор.

В заседании также приняли участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, исполняющий обязанности прокурора Тюменской области Роман Тютюник, заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, глава администрации Тюмени Александр Моор, главный врач областного наркологического диспансера Иван Казанцев, директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин, директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Тюменской области Евгений Симаков, представители других правоохранительных органов.

Евгений Бабенко