up

9.04.2018 понедельник

USD 57,8332

EUR 70,7069

В Тюмени 3..5 С 5 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ

18:07 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Готовность аграриев к посевной кампании обсудили на заседании президиума областного правительства, которое провел губернатор Владимир Якушев. 

Заместитель главы региона, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов проинформировал, что все работы идут по плану. Готовность машин и механизмов высокая, имеется необходимое количество запасных частей, заключаются контракты на поставку ГСМ.

Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых, а также картофеля в регионе выше потребности. Семена кукурузы и масличных аграрии традиционно закупают за пределами области. Владимир Чейметов также подчеркнул, что в этом году сделан акцент на увеличение посевных площадей под технические культуры. По его словам, в 2018 году более успешно идет работа по привлечению льготных кредитов на проведение посевной. Если в 2017 году было одобрено 39 заявок, в том числе 21 малому хозяйству, то в первом квартале 2018 года одобрено 55 заявок, в том числе 34 малым формам хозяйствования.

Большое внимание при проведении посевной уделяется профилактике пожаров и недопущению выжигания сухой травянистой растительности, стерни и необмолоченных остатков. Эта информация под роспись доведена до 490 руководителей хозяйств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: АПК , Владимир Чейметов , Владимир Якушев , посевная кампания

Последние новости

19:14 Платформой "Мастерчейн" будут пользоваться участники финансового рынка ЕАЭС
18:44 В Московском зоопарке росомаха принесла потомство
18:07 Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ
18:05 Открытые уроки конкурса "Педагог года" пройдут в Тюмени на музейных площадках
17:54 10 апреля - события дня
17:43 Тюменцы задали рекордное число вопросов по уборке дворов
17:32 В Тюмени директор мебельной компании не платила зарплату менеджеру
17:21 Тотальный диктант в Тюмени напишут шрифтом Брайля 
17:10 Современное пожарное оборудование будут выпускать под тюменским брендом
17:00 Школьникам помогут подготовиться к международному экзамену по немецкому языку
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ

Тюменское образование должно быть в тренде: технологии пишем, кадры в уме

Владимир Якушев: повышение качества молока становится главной задачей для всех

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Платформой "Мастерчейн" будут пользоваться участники финансового рынка ЕАЭС

Эксперты: тюменцы положительно относятся к федеральным торговым сетям

Как построить бизнес, расскажут в технопарке

Общество

В Московском зоопарке росомаха принесла потомство

Открытые уроки конкурса "Педагог года" пройдут в Тюмени на музейных площадках

10 апреля - события дня

Спорт

Евгений Гараничев и Денис Спицов проведут автограф-сессию

"Тюменский легион" обыграл "Рубин"

Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона

Происшествия

В Тюмени директор мебельной компании не платила зарплату менеджеру

Руководитель тюменского завода задолжал более сорока миллионов налогов

В Сургуте задержали двух похитителей жевательной резинки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+