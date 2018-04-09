Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ

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Готовность аграриев к посевной кампании обсудили на заседании президиума областного правительства, которое провел губернатор Владимир Якушев.

Заместитель главы региона, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов проинформировал, что все работы идут по плану. Готовность машин и механизмов высокая, имеется необходимое количество запасных частей, заключаются контракты на поставку ГСМ.

Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых, а также картофеля в регионе выше потребности. Семена кукурузы и масличных аграрии традиционно закупают за пределами области. Владимир Чейметов также подчеркнул, что в этом году сделан акцент на увеличение посевных площадей под технические культуры. По его словам, в 2018 году более успешно идет работа по привлечению льготных кредитов на проведение посевной. Если в 2017 году было одобрено 39 заявок, в том числе 21 малому хозяйству, то в первом квартале 2018 года одобрено 55 заявок, в том числе 34 малым формам хозяйствования.

Большое внимание при проведении посевной уделяется профилактике пожаров и недопущению выжигания сухой травянистой растительности, стерни и необмолоченных остатков. Эта информация под роспись доведена до 490 руководителей хозяйств.