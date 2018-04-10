Объемы ипотечных кредитов в ВТБ выросли в полтора раза

Пресс-конференция Гарифа Ромашкина. Фото ИА "Тюменская линия".

634 ипотечных кредита на сумму 1,1 млрд рублей выдал банк ВТБ жителям юга Тюменской области в первом квартале 2018 года. По сравнению с январем-мартом 2017 года показатели по объему и количеству ипотечного кредитования выросли в полтора раза.

Об этом сообщил управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия".

"Это направление в банке показало самый высокий рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такой динамики не было даже в прошлом году на фоне снижения ключевой ставки", - отметил он.

Популярностью среди клиентов банка пользуется и услуга рефинансирования. Ее доля по итогам первого квартала 2018 года составила 17% от всех ипотечных сделок - это уровень 3 квартала 2017 года. В 4 квартале 2017 года этот показатель достигал 22%.

"Рефинансирование продолжает занимать существенную долю общего объема выдачи ипотек. Средняя ставка у населения постоянно снижается, клиенты перетекают из банка в банк. ВТБ делает акцент на работу с заемщиками, которые брали в свое время ипотеку под 12-15% и даже 20%. Снижая ставку, мы сокращаем срок ипотеки на несколько месяцев, иногда и лет, что дает существенную экономию", - пояснил Гариф Ромашкин.

В то же время он добавил, что сокращение ставки не всегда означает выгоду для клиентов, поэтому нужно разумно подходить к вопросу рефинансирования, учитывая общую сумму переплаты. "Мы всегда это объясняем. Наша задача – выстраивать долгосрочные и честные отношения с клиентом", - добавил он.

Любовь Голышева