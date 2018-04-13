Открыт прием заявок на конкурс "Мир! Человек! Мечта!"

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Областной конкурс художественного чтения и камерной вокальной музыки "Мир! Человек! Мечта!" пройдет в Центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30) с 20 по 28 апреля.

Как сообщают организаторы, конкурс будет проходить по следующим номинациям: "Художественное чтение поэзии", "Художественное чтение прозы", "Голоса народов мира" (декламация художественного произведения на иностранном языке), "Камерная вокальная музыка" – соло и ансамбли (детская песня, бардовская песня, театрализованная песня, академический вокал с живым музыкальным сопровождением или a cappella), "Театр малых форм".

Участники с ограниченными возможностями здоровья выступают в номинации "Мир! Человек! Мечта! – Без границ".

Оценка выступлений участников пройдет по возрастным категориям 4-7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет и старше 18 лет.

Подать заявку на участие в I областном конкурсе художественного чтения и камерной вокальной музыки "Мир! Человек! Мечта!" можно до 16 апреля в режиме онлайн, пройдя по ссылке, или по электронной почте. Справки по телефону 444-212.

Ежегодно около 700 увлеченных художественным чтением и театром детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, из Тюмени и Тюменской области становятся участниками конкурса.