В Уватском районе открыли вторую площадку для ГТО

Фото: департамент молодежной политики Тюмени

Пункт приема испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" открылся в Туртасе в Доме культуры.

Нормативы комплекса выполнили 62 человека в возрасте от 6 до 45 лет (I-VIII ступень). Спортивная программа состояла из пяти этапов: прыжки в длину с места, подтягивание из виса на высокой/низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, испытание на гибкость.

Новый пункт приема испытаний ГТО работает по будням с 9 до 17 часов по адресу: Туртас, Школьная, 2, спортивный зал Дома культуры. Результаты участников будут занесены в электронную систему комплекса с присвоением знаков отличия.

Отметим, в Уватском районе это второй по счету пункт сдачи нормативов ГТО. Первый открылся в поселке Демьянка 16 марта, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.