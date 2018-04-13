В Тюменском районе проверяют дамбы и защитные сооружения

фото администрации Тюменского района

Специалисты Тюменского района ежедневно мониторят подъем воды в Пышме и передают информацию в ЕДДС, а также информируют жителей. Своевременно реагировать на изменение уровня воды помогает нанесенная на опору моста разметка.

По информации пресс-службы администрации Тюменского района, несмотря на благоприятные прогнозы метеорологов, в муниципальном образовании готовятся к худшему сценарию развития событий. "Мы понимаем, при каких значениях какие действия надо предпринимать", – пояснил заместитель директора МКУ "Управление обеспечения жизнедеятельности" Тюменского района Юрий Коев.

По словам главы Червишевской администрации Михаила Капустина, уже в марте началось информирование граждан, проживающих в зоне подтопления. Закуплены мешки и обозначены места забора грунта, создан запас продуктов и медикаментов, проверена техника, в том числе мотопомпы.

В д. Головина Онохинского муниципального образования два года подтапливало участок застраиваемой территории. Чтобы избежать таких проблем решено построить защитную дамбу на протяжении полутора километров.

Система оповещения С-40 также приведена в боевую готовность. В Онохинском муниципальном образовании первая волна оповещений уже прошла. Глава муниципалитета Владимир Михалев рассказал, что жителям рекомендовали страховать свое имущество, ведь если чрезвычайная ситуация по паводку в районе объявлена не будет, а имущество граждан в зоне подтопления пострадает, то компенсировать убытки из бюджета будет невозможно.