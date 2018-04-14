В Тюменском районе стимулируют исследовательскую деятельность школьников

фото: ИА "Тюменская линия"

Проектная деятельность учащихся, по мнению педагогов Тюменского района, является основой реализации образовательных стандартов нового поколения. Исследовательские работы школьников демонстрируют на конференции "Я – исследователь".

Так, в Богандинской средней школе №1 в научном заседании юных ученых приняли учащиеся 2-3 классов. Школьница Дарья Емельянова представила работу о хвойных деревьях родного края. В ходе работы она проанализировала ареалы распространения вечно зеленых растений на улицах своего поселка, а Богдан Егоров увлекся брейк-дансом и изучил его досконально, поэтому представил материалы, подтверждающие пользу занятий этими танцами, пишет "Комсомольская правда в Тюмени".