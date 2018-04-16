Тюменские парки ждет противоклещевая обработка

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Более 37 тыс. гектаров территории обработают от клещей в субъектах РФ в 2018 году.

В Тюменской области, а также в республиках Крым, Адыгея, Хакасия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Краснодарском, Приморском, Хабаровском и Ставропольском краях, Астраханской, Ростовской, Белгородской, Амурской областях и Еврейской автономной области уже проведены акарицидные обработки с контролем качества и эффективности на площади более 2,5 тыс. гектаров.

По данным еженедельного мониторинга в 55 субъектах России в медицинские организации обратились 1 тыс. 599 пострадавших от укусов клещей, в том числе 713 детей. Это ниже показателей прошлых лет, отмечают в Роспотребнадзоре. Также зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза.

Напомним, первые случаи присасывания клещей отмечены и в Тюменской области. На минувшей неделе укусы зафиксированы у детей дошкольного возраста. Один из них произошел в Тюмени, второй - в Тобольском районе. Еще один случай был зафиксирован неделей ранее. Пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты ведомства напоминают, что основной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. На 10 апреля в Тюменской области вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 15 тыс. 498 человек. Из них 4 тыс. 84 - дети до 14 лет, 11 тыс. 414 - лица, относящиеся к группам профессионального риска заражения.

Николай Ступников